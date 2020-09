Messi se reapresenta ao Barcelona após tentativa frustrada de saída

O argentino Lionel Messi se reapresentou nesta segunda (7) ao Barcelona. A reapresentação acontece após o craque informar à equipe catalã, há duas semanas, que desejava acertar com outra equipe.

O Barcelona fez jogo duro e disse ao atacante que só o liberaria com o pagamento de uma multa rescisória de 700 milhões de euros.

Messi finalmente se pronunciou publicamente sobre o caso e, em entrevista ao site Goal.com, na última sexta e disse que permaneceria no time espanhol até o final de seu contrato, em junho de 2021, para evitar uma batalha jurídica.

O elenco do Barcelona já vinha trabalhando desde a última segunda (31), quando o novo técnico da equipe, o holandês Ronald Koeman, comandou seu primeiro treino.

A expectativa agora é se o argentino estará, ou não, em campo no primeiro amistoso de preparação do Barcelona para a próxima temporada, contra o Gimnàstic de Tarragona (time da 3ª divisão do Campeonato Espanhol) no próximo sábado.

