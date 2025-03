Miami Open: JoÃ£o Fonseca enfrenta o australiano Alex de Minaur nesta segunda

Sarah Chaves, com CNN

Pela terceira rodada do Miami Open, João Fonseca vai enfrentar o australiano Alex de Minaur, número 11 do mundo, nesta segunda-feira (24) no Hard Rock Stadium, após às 19h (horário de MS).

O brasileiro venceu o norte-americano Learner Tien, 66º do ranking do ATP, por 2 sets a 1 na estreia. Na segunda rodada, enfrentou o francês Ugo Humbert, 20º do ranking, e venceu de forma tranquila, por 2 sets a 0, e parciais de 6/4 e 6/3, em pouco mais de uma hora.

Ao chegar à terceira fase da competição com apenas 18 anos, repetiu feitos de Carlos Alcaraz e Juan Martín Del Potro. João se tornou o tenista mais jovem a atingir a terceira rodada de um Masters 1000 desde o espanhol Carlos Alcaraz em Paris em 2021.

Além disso, o brasileiro é o mais jovem tenista a ganhar dois jogos seguidos no Miami Open desde Del Potro, que conseguiu esse feito em 2007.

Onde assistir a João Fonseca x Alex de Minaur

TV: ESPN 2

Streaming: Disney+ (Premium) e Tennis TV

