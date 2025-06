Ministério Público suspende repasses de órgãos para Federação de Futebol de MS

Os repasses de órgãos públicos estaduais e municipais para a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul estão suspensos e a determinação partiu diretamente do Ministério Público, por meio da 49° Promotoria de Justiça de Campo Grande, nesta segunda-feira (9).

A situação acontece após o MPMS encontrar irregularidades na prestação de contas de um convênio, firmado entre o poder público e a federação.

Dessa forma, para voltar a receber os repasses normalmente, a FFMS precisará arcar com o ressarcimento integral dos "danos causados ao erário", cujo valor atualizado está em R$ 117.771,29.

"A atuação do MPMS busca garantir a integridade dos recursos públicos e a correta aplicação dos valores destinados às entidades esportivas, zelando pelo interesse coletivo e pela legalidade no uso de verbas públicas", diz a nota do Ministério Público.

A determinação foi enviada não apenas para a federação de futebol, mas também para a Prefeitura de Campo Grande, Câmara Municipal, Governo do Estado e Assembleia Legislativa. Todos terão um prazo de 10 dias para informar à Promotoria se há, no momento, convênios vigentes com a entidade.

