"Morra, Vinícius", grita torcida do Barcelona antes de enfrentar o PSG

O Barcelona enfrenta hoje (16) o PSG, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, pela partida de volta das quartas de final da Champions League. Antes do jogo, a torcida culé se concentrou ao redor do estádio.

Nessa concentração, mais um ato de racismo contra o brasileiro Vinícius Jr. aconteceu, agora de autoria da torcida do Barcelona. “Morra, Vinícius”, gritou os torcedores catalães.

No entorno do estádio havia policiamento, mas ninguém interferiu. A situação repercutiu no Brasil, e alguns internautas que estavam torcendo para o Barcelona mudaram de lado, e agora torcem para o PSG se classificar.

O Barcelona venceu o jogo de ida por 3 a 2, e precisa somente de um empate para chegar à semi final. Já Vinícius Jr. entra em campo amanhã (17) com o Real Madrid, para enfrentar o Manchester City por uma vaga na próxima fase.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também