Morre aos 81 anos Edgar da Silva Santos, árbitro amador de MS

Faleceu na última quarta-feira (23), em Dourados - a 225 km de Campo Grande, Edgar da Silva Santos, de 81 anos. Ele era conhecido por sua atuação como árbitro de futebol nas competições amadoras do município e da região. As causas da morte não foram divulgadas pela família.

Por décadas, Edgar esteve presente em campos de várzea e torneios comunitários, ganhando o respeito e a admiração de atletas, dirigentes e torcedores.

Em nota, a família destacou que Edgar “foi uma pessoa amada e que deixa boas lembranças”. O velório e sepultado aconteceram nesta quinta-feira (24).

