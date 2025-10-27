Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS

O técnico de futsal Fernando Augusto Araújo de Lima, do Chelsea Brasil MS, morreu nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, após ficar internado no Hospital Regional de Campo Grande nos últimos dias. A causa da morte não foi revelada.
A Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul publicou uma nota de pesar e confirmando o falecimento de Fernando.
A reportagem do JD1 Notícias havia publicado durante o domingo, que a equipe fez uma roda de orações para torcer pela recuperação do treinador.
Fernando será velado a partir das 17h, na Capela do Cemitério Memorial Park, na rua Francisco dos Anjos, nº 442, no bairro Pioneiros.
O sepultamento está previsto para acontecer às 8h30 de terça-feira, dia 28, no Cemitério Memorial Park.
