Esportes

Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS

Treinador estava internado há alguns dias no Hospital Regional; causa da morte não foi revelada

27 outubro 2025 - 10h27Luiz Vinicius     atualizado em 27/10/2025 às 10h27
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea BrasilTécnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil   (Redes Sociais)

O técnico de futsal Fernando Augusto Araújo de Lima, do Chelsea Brasil MS, morreu nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, após ficar internado no Hospital Regional de Campo Grande nos últimos dias. A causa da morte não foi revelada.

A Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul publicou uma nota de pesar e confirmando o falecimento de Fernando.

A reportagem do JD1 Notícias havia publicado durante o domingo, que a equipe fez uma roda de orações para torcer pela recuperação do treinador.

Fernando será velado a partir das 17h, na Capela do Cemitério Memorial Park, na rua Francisco dos Anjos, nº 442, no bairro Pioneiros.

O sepultamento está previsto para acontecer às 8h30 de terça-feira, dia 28, no Cemitério Memorial Park.

