Morre George Foreman, lenda do boxe, aos 76 anos

George Foreman, bicampeão mundial dos pesos-pesados e medalhista de ouro olímpico, faleceu nesta sexta-feira (21), nos Estados Unidos, aos 76 anos. O anúncio foi feito por sua família nas redes sociais, sem revelar a causa da morte.

"Nossos corações estão partidos. Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente cercado por entes queridos. Um pregador devoto, marido dedicado, pai amoroso e avô orgulhoso, ele viveu uma vida marcada por fé, humildade e propósito", destacou o comunicado.

Nascido em 10 de janeiro de 1949, em Marshall, Texas, Foreman teve uma infância difícil e se envolveu em problemas antes de encontrar no boxe um caminho de redenção.

Sob a tutela de Doc Broadus, rapidamente se destacou, conquistando a medalha de ouro na Olimpíada do México, em 1968. No ano seguinte, iniciou sua carreira profissional e, em 1973, derrotou Joe Frazier, tornando-se campeão mundial dos pesos-pesados.

Sua trajetória foi marcada por grandes lutas, incluindo a icônica "Luta na Selva", em 1974, contra Muhammad Ali, no Zaire. Foreman era o favorito, mas acabou derrotado no oitavo round.

Anos depois, os dois tornaram-se grandes amigos, com Foreman lembrando a relação com carinho: "O presente que ganhei do boxe foi Muhammad Ali e nossa amizade."

Após perder para Jimmy Young em 1977, Foreman teve um despertar espiritual e decidiu se tornar pastor. Durante um hiato de 10 anos, dedicou-se à pregação, mas retornou aos ringues em 1987.

O auge da sua volta aconteceu em 1994, quando, aos 45 anos, venceu Michael Moorer e se tornou o campeão dos pesos-pesados mais velho da história.

Com um cartel de 81 lutas, 76 vitórias (68 por nocaute) e apenas cinco derrotas, Foreman foi imortalizado no Hall da Fama do boxe. Fora dos ringues, também ficou conhecido pelo sucesso comercial da marca George Foreman Grill, que vendeu milhões de unidades em todo o mundo.

Casado desde 1985 com Mary Joan Martelly, Foreman deixa 12 filhos, cinco deles batizados com seu próprio nome.

