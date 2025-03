O Brasil perdeu, nesta terça-feira (18), um dos maiores nomes da história do basquete mundial: Wlamir Marques, o "Diabo Loiro". Ele faleceu aos 87 anos no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Wlamir, eterno camisa 5 da Seleção Brasileira, foi um dos grandes protagonistas da equipe que conquistou o bicampeonato mundial de basquete em 1959 e 1963, além de ter conquistado duas medalhas de bronze nas Olimpíadas de Roma 1960 e Tóquio 1964.

Ele é lembrado como um jogador completo e versátil, capaz de atuar em todas as posições na quadra, seja como pivô, ala ou armador. Sua combinação de talento e técnica o tornaram um atleta de destaque, com uma velocidade impressionante que o tornava uma peça fundamental em qualquer equipe.

Ele também foi muito admirado por sua capacidade de saltar grandes distâncias, o que lhe rendeu o apelido de "disco voador" em alusão à sua habilidade no atletismo, seu esporte anterior.

Sua última aparição pública aconteceu em fevereiro de 2024, quando foi homenageado com uma miniatura realista em sua honra, antes da partida entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias da AmeriCup 2025.

O Ginásio do Corinthians, onde Wlamir brilhou por anos, foi batizado com seu nome em 2016, como forma de eternizar sua contribuição ao basquete brasileiro.

Natural de São Vicente, São Paulo, Wlamir iniciou sua jornada no basquete aos 10 anos, após pular o muro do clube Tumiaru, em sua cidade, e se juntar a um grupo de jovens que jogavam com uma bolinha de tênis.

Aos 16 anos, ele se transferiu para o XV de Piracicaba, onde conquistou seus primeiros títulos estaduais. Em 1957, já com a camisa da Seleção Brasileira, Wlamir conquistou o primeiro de seus dois títulos mundiais.

Ao longo de sua carreira, ele fez história com a Seleção, participando de quatro edições dos Jogos Olímpicos e três Mundiais. Foi parte de equipes vitoriosas, conquistando medalhas de prata e bronze no Pan-Americano, além de diversos títulos de campeão Sul-Americano.

No Corinthians, onde jogou por uma década, Wlamir se consagrou como um dos maiores ídolos do clube. Durante a sua passagem, conquistou oito títulos paulistas e se tornou uma figura central no time.

Em 2018, o Corinthians aposentou sua camisa 5 em homenagem ao ídolo, e o Ginásio Poliesportivo Parque São Jorge, na zona leste de São Paulo, passou a levar seu nome.

