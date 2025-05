MS conquista pódio e nove vagas no Brasileiro de Bocha

A delegação de Mato Grosso do Sul brilhou no Campeonato Regional Centro-Oeste de Bocha Paralímpica, realizado em Várzea Grande (MT), garantindo três medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze.

Com isso, o Estado classificou nove paratletas para o Campeonato Brasileiro da modalidade, previsto para novembro.

A competição regional era etapa obrigatória para a classificação nacional e reuniu atletas de diversas regiões do país. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada categoria garantiriam vaga no Brasileiro.

Os ouros sul-mato-grossenses foram conquistados por Karyene Kraemer (BC1), Clarice Farias (BC2) e pela dupla Ana Vitória e Everson (BC3).

Mato Grosso do Sul levou ao regional uma delegação de 63 pessoas, sendo 32 paratletas das instituições Ativa MS, Associação Driblando as Diferenças (ADD) e Supera.

As disputas contaram com atletas de diferentes perfis, com idades entre 15 e 35 anos e deficiências como paralisia cerebral, lesão medular e distrofia muscular.

Confira os classificados de MS ao Brasileiro:

BC1 Feminino

Karyene Kraemer (ADD MS)

Emily Bonfim (Supera)

BC2 Feminino

Clarice Farias (Ativa MS)

Ana Vitória (ADEFU)

BC3 Feminino

Ana Vitória/Everson (Ativa MS)

BC2 Masculino

Kaue Morais (Ativa MS)

BC3 Masculino

Rodrigo Bacaro/Dieimis (Ativa MS)

BC4 Masculino

Nilton Cezar (ADD MS)

Gilson Matos (Ativa MS)

