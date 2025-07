MS define seleções escolares para os Jogos da Juventude em Brasília

Chegou ao fim, no último domingo (13), a Semana Intensiva de Treinamento das seleções que irão representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional dos Jogos da Juventude, competição escolar organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e voltada para atletas de 15 a 17 anos.

A fase nacional será realizada entre os dias 10 e 25 de setembro, em Brasília (DF).

Durante uma semana, estudantes-atletas de diversos municípios sul-mato-grossenses participaram da preparação nas modalidades de voleibol, basquetebol, handebol e futsal, tanto no feminino quanto no masculino.

A delegação estadual será coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Os técnicos das equipes campeãs dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2025 — categoria 15 a 17 anos — são os responsáveis por comandar os times que disputarão a etapa nacional.

Os atletas convocados foram selecionados pelos próprios técnicos com base no desempenho nas competições estaduais.

A lista completa de atletas convocados para representar Mato Grosso do Sul na competição nacional pode ser acessada aqui.

