MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6º lugar no ranking

A delegação de Mato Grosso do Sul encerrou sua participação nos Jogos da Juventude 2025 com um desempenho expressivo, conquistando 35 medalhas, sendo 11 de ouro, 8 de prata e 16 de bronze.
O resultado garantiu ao estado o 6º lugar no ranking geral da maior competição escolar do país, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e realizada em Brasília (DF).
A última etapa da competição, encerrada nesta quinta-feira (25), contou com disputas em badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol, consolidando os bons resultados sul-mato-grossenses nos três blocos do torneio.
Delegação representou 23 municípios
Coordenada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a delegação foi composta por 215 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 23 municípios do Estado.
Entre os principais destaques do último bloco de modalidades estão:
Handebol feminino: ouro na 3ª divisão
Handebol masculino: bronze na 2ª divisão
Vôlei feminino: prata na 2ª divisão, com acesso à 1ª em 2026
Judô: cinco medalhas, sendo uma de ouro e quatro de bronze
Badminton (2ª divisão): ouro para a dupla Anthony Falcão e Paulo André
Ginástica Rítmica: quatro medalhas com Ana Júlia Borges Nantes, incluindo o prêmio de melhor artístico
Ouro também nas piscinas e nas pistas
Além das conquistas do terceiro bloco, o estado brilhou em diversas modalidades ao longo da competição. Na natação, o destaque foi Bento Gobetti Geleilate, que garantiu dois ouros (100m e 200m costas) e uma prata (50m costas). Já Daniel Coelho de Campos levou o ouro nos 50m peito e bronze nos 100m peito.
No atletismo, Kevin Tobías Agüero conquistou o ouro nos 400m rasos, e Paulo Henrique Marques foi prata no salto em altura. O ciclismo também trouxe um ouro com Pedro Lucas Dourado, na prova de resistência.
Medalhistas de destaque:
Badminton (2ª divisão)
Ouro Dupla Masculina: Anthony Falcão e Paulo André
Prata Simples Feminino: Eloyse Duarte
Prata Dupla Feminina: Eloyse Duarte e Lauriane
Bronze Simples Masculino: Paulo André
Ginástica Rítmica (2ª divisão)
Prata Bola: Ana Júlia Nantes
Prata Maças: Ana Júlia Nantes
Bronze Individual Geral: Ana Júlia Nantes
Judô
Ouro Anna Clara (-40kg)
Bronze Maria Miziara (-48kg), Maria Lira (-52kg), André Dodero (-60kg), Vitor Cabreira (+90kg)
Outros ouros conquistados por MS
Futsal feminino (2ª divisão)
Vôlei de praia masculino (1ª divisão)
Tênis de mesa Dupla mista: Heitor Souza Rieff e Valentina Saravi
Quadro geral de medalhas de Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude 2025:
11 medalhas de ouro
8 medalhas de prata
16 medalhas de bronze
Total: 35 medalhas
6º lugar geral no Brasil
