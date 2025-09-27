Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6º lugar no ranking

Delegação encerra os Jogos com 35 medalhas

27 setembro 2025 - 16h30Carla Andréa

A delegação de Mato Grosso do Sul encerrou sua participação nos Jogos da Juventude 2025 com um desempenho expressivo, conquistando 35 medalhas, sendo 11 de ouro, 8 de prata e 16 de bronze.

O resultado garantiu ao estado o 6º lugar no ranking geral da maior competição escolar do país, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e realizada em Brasília (DF).

A última etapa da competição, encerrada nesta quinta-feira (25), contou com disputas em badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol, consolidando os bons resultados sul-mato-grossenses nos três blocos do torneio.

Delegação representou 23 municípios

Coordenada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a delegação foi composta por 215 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 23 municípios do Estado.

Entre os principais destaques do último bloco de modalidades estão:

Handebol feminino: ouro na 3ª divisão

Handebol masculino: bronze na 2ª divisão

Vôlei feminino: prata na 2ª divisão, com acesso à 1ª em 2026

Judô: cinco medalhas, sendo uma de ouro e quatro de bronze

Badminton (2ª divisão): ouro para a dupla Anthony Falcão e Paulo André

Ginástica Rítmica: quatro medalhas com Ana Júlia Borges Nantes, incluindo o prêmio de melhor artístico

Ouro também nas piscinas e nas pistas

Além das conquistas do terceiro bloco, o estado brilhou em diversas modalidades ao longo da competição. Na natação, o destaque foi Bento Gobetti Geleilate, que garantiu dois ouros (100m e 200m costas) e uma prata (50m costas). Já Daniel Coelho de Campos levou o ouro nos 50m peito e bronze nos 100m peito.

No atletismo, Kevin Tobías Agüero conquistou o ouro nos 400m rasos, e Paulo Henrique Marques foi prata no salto em altura. O ciclismo também trouxe um ouro com Pedro Lucas Dourado, na prova de resistência.

Medalhistas de destaque:

Badminton (2ª divisão)

Ouro Dupla Masculina: Anthony Falcão e Paulo André

Prata Simples Feminino: Eloyse Duarte

Prata Dupla Feminina: Eloyse Duarte e Lauriane

Bronze Simples Masculino: Paulo André

Ginástica Rítmica (2ª divisão)

Prata Bola: Ana Júlia Nantes

Prata Maças: Ana Júlia Nantes

Bronze Individual Geral: Ana Júlia Nantes

Judô

Ouro Anna Clara (-40kg)

Bronze Maria Miziara (-48kg), Maria Lira (-52kg), André Dodero (-60kg), Vitor Cabreira (+90kg)

Outros ouros conquistados por MS

Futsal feminino (2ª divisão)

Vôlei de praia masculino (1ª divisão)

Tênis de mesa Dupla mista: Heitor Souza Rieff e Valentina Saravi

Quadro geral de medalhas de Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude 2025:

11 medalhas de ouro

8 medalhas de prata

16 medalhas de bronze

Total: 35 medalhas

6º lugar geral no Brasil

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estádio Arthur Marinho em Corumbá será uma das sedes
Esportes
Campeonato Estadual Feminino é adiado por falta de repasse financeiro; veja as novas datas
Estádio das Moreninhas no Parque Jacques da Luz em Campo Grande
Esportes
Série B do Estadual define posições no fim do primeiro turno neste fim de semana
Yeltsin Jacques é vice-campeão nos 5000m da classe T11 do Mundial Paralímpico de Atletismo
Esportes
Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo
Vini Jr. e Rodrygo serão os brasileiros presentes no Dérbi de Madrid
Esportes
Atlético e Real fazem primeiro clássico da temporada neste sábado; saiba onde assistir
Campo Grande recebe o Jogo das Estrelas de futsal em outubro
Esportes
Campo Grande recebe o Jogo das Estrelas de futsal em outubro
Liga Terrão 2025 define campeões das sedes neste fim de semana em MS
Esportes
Liga Terrão 2025 define campeões das sedes neste fim de semana em MS
Sandro Dias dropa megarrampa em Porto Alegre
Esportes
Skatista brasileiro quebra recorde mundial ao descer rampa de 70 metros
Membros da Federação de Automobilismo e da organizadora da Stock Car
Esportes
Autódromo de Campo Grande ganha aprovação total para receber o retorno da Stock Car
João Fonseca e Carlos Alcaraz são principais atrações do Miami Invitational
Esportes
João Fonseca enfrenta Carlos Alcaraz em jogo de exibição em Miami
Centésima edição da São Silvestre abre inscrições nesta quinta-feira
Esportes
Centésima edição da São Silvestre abre inscrições nesta quinta-feira

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas