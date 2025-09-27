MS encerra participação nos Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6º lugar no ranking

A delegação de Mato Grosso do Sul encerrou sua participação nos Jogos da Juventude 2025 com um desempenho expressivo, conquistando 35 medalhas, sendo 11 de ouro, 8 de prata e 16 de bronze.

O resultado garantiu ao estado o 6º lugar no ranking geral da maior competição escolar do país, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e realizada em Brasília (DF).

A última etapa da competição, encerrada nesta quinta-feira (25), contou com disputas em badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol, consolidando os bons resultados sul-mato-grossenses nos três blocos do torneio.

Delegação representou 23 municípios

Coordenada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a delegação foi composta por 215 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 23 municípios do Estado.

Entre os principais destaques do último bloco de modalidades estão:

Handebol feminino: ouro na 3ª divisão

Handebol masculino: bronze na 2ª divisão

Vôlei feminino: prata na 2ª divisão, com acesso à 1ª em 2026

Judô: cinco medalhas, sendo uma de ouro e quatro de bronze

Badminton (2ª divisão): ouro para a dupla Anthony Falcão e Paulo André

Ginástica Rítmica: quatro medalhas com Ana Júlia Borges Nantes, incluindo o prêmio de melhor artístico

Ouro também nas piscinas e nas pistas

Além das conquistas do terceiro bloco, o estado brilhou em diversas modalidades ao longo da competição. Na natação, o destaque foi Bento Gobetti Geleilate, que garantiu dois ouros (100m e 200m costas) e uma prata (50m costas). Já Daniel Coelho de Campos levou o ouro nos 50m peito e bronze nos 100m peito.

No atletismo, Kevin Tobías Agüero conquistou o ouro nos 400m rasos, e Paulo Henrique Marques foi prata no salto em altura. O ciclismo também trouxe um ouro com Pedro Lucas Dourado, na prova de resistência.

Medalhistas de destaque:

Badminton (2ª divisão)

Ouro Dupla Masculina: Anthony Falcão e Paulo André

Prata Simples Feminino: Eloyse Duarte

Prata Dupla Feminina: Eloyse Duarte e Lauriane

Bronze Simples Masculino: Paulo André

Ginástica Rítmica (2ª divisão)

Prata Bola: Ana Júlia Nantes

Prata Maças: Ana Júlia Nantes

Bronze Individual Geral: Ana Júlia Nantes

Judô

Ouro Anna Clara (-40kg)

Bronze Maria Miziara (-48kg), Maria Lira (-52kg), André Dodero (-60kg), Vitor Cabreira (+90kg)

Outros ouros conquistados por MS

Futsal feminino (2ª divisão)

Vôlei de praia masculino (1ª divisão)

Tênis de mesa Dupla mista: Heitor Souza Rieff e Valentina Saravi

Quadro geral de medalhas de Mato Grosso do Sul nos Jogos da Juventude 2025:

11 medalhas de ouro

8 medalhas de prata

16 medalhas de bronze

Total: 35 medalhas

6º lugar geral no Brasil

