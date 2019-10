MS fica em quinto lugar no Brazil Open de Taekwondo

A Federação de Mato Groso do Sul (MS) ficou em quinto lugar no geral nas categorias de faixa colorida e preta no Brazil Open de Taekwondo com 16 ouros 12 pratas e 17 bronzes dando um total de 45 medalhas. A competição terminou no domingo (20) e contou com a participação de quatro associações de Taekwondo do Estado.

Durante o Brazil Open de Taekwondo ocorreu a Seletiva Nacional Aberta onde os atletas da Academia Fábio Costa, Luiz Felipe Aquino e Suzanna Aquino conquistaram o primeiro lugar e garantiram mais uma vez a vaga para o Grand Slam de Taekwondo 2020.

O treinador Fábio Costa afirma que estão preparados para a próxima competição que acontece em novembro na Bolívia. “Estamos trabalhando para ir ao Sul-americano de Teakwondo, onde vou levar os atletas Suzanna e Luiz Felipe, e o atleta Carlos Magno que estava no Brasil Open e ficou em 2º na luta e 1º no poonsae, a expectativa deles disputarem é ótima porque eles já tem bons resultados, a Suzana foi campeã no Chile Open e o Luiz também se saiu muito bem”, declarou.

Para o próximo ano a academia disputará uma vaga na seleção brasileira.

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) contribuiu na viagen com o tranporte para os atletas da academia.

Cinfira aqui a lista completa dos resultados por atleta.

