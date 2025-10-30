Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

MS entrega kits dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 na próxima segunda

Evento em Campo Grande marca investimento de R$ 4,2 milhões para 302 atletas e 41 técnicos

30 outubro 2025 - 14h22Carla Andréa
 

Na próxima segunda-feira (3), o Governo de Mato Grosso do Sul realiza a cerimônia de entrega dos kits esportivos dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico – edição 2026.

O evento acontece às 17h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, reunindo atletas e técnicos de diversas modalidades esportivas que representam o Estado em competições estaduais, nacionais e internacionais.

A nova edição dos programas contempla 302 atletas e 41 técnicos, com investimento total de R$ 4,2 milhões, provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE).

Os recursos serão destinados ao pagamento dos benefícios ao longo de 12 meses. As iniciativas são executadas pela Fundesporte (Fundação deDesporto e Lazer) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Os programas passam por importantes atualizações em 2026, com ajustes nos valores e criação de novas categorias, ampliando o alcance e a representatividade da política pública.

Entre as novidades estão as categorias Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico, Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico e Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico.

A inclusão da comunidade surda é um dos grandes marcos desta edição. Pela primeira vez, atletas e técnicos surdos concorreram em categorias específicas, em um movimento que reforça o compromisso do Estado com a igualdade de oportunidades no esporte.

Para participar, os atletas precisaram estar filiados a entidades de administração do desporto de surdos, em nível estadual ou nacional.

Outra inovação é a criação da categoria Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, que funciona como etapa intermediária entre as bolsas nacional e olímpica.

A nova modalidade oferece suporte financeiro contínuo durante o ciclo Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, garantindo condições adequadas de preparação e participação em competições de alto rendimento.

O programa também mantém a categoria Bolsa Atleta Paralímpica, destinada a atletas e técnicos que representaram Mato Grosso do Sul nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e seguem em preparação para Los Angeles 2028.

Foram contemplados Fernando Rufino (paracanoagem) e o técnico Admir Arantes; Yeltsin Jacques (atletismo) e o técnico Celso Arantes; Kelly Kethyllin Barros Victória (judô) e a técnica Anne Talitha Almeida Ferreira Silva; além de Paulo Henrique Andrade dos Reis (atletismo) e o técnico Daniel Silva de Sena.

O atleta Guilherme Ademilson dos Anjos Santos, que atuou como guia de Yeltsin Jacques nos Jogos de Paris 2024, também foi contemplado na categoria Bolsa Atleta-Guia.

Os critérios e valores atualizados dos programas podem ser consultados no Manual Bolsa Atleta e Técnico 2025/2026, disponível no link.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
Esportes
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
João Fonseca vence na estreia do Masters de Paris
Esportes
João Fonseca desiste do ATP 250 de Atenas por lombalgia
Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026
Esportes
CRA e Bataguassu sobem e completam lista de participantes do Sul-Mato-Grossense 2026
JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital
Esportes
JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital
Delegação de MS conquista 41 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros
Esportes
Delegação de MS conquista 41 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros
João Fonseca vence na estreia do Masters de Paris
Esportes
João Fonseca vence na estreia e avança no Masters 1.000 de Paris
Brasil tem retrospecto favorável contra italianas
Esportes
Seleção feminina defende supremacia sobre Itália em novo amistoso
Fernando era muito conhecido no futsal
Esportes
'Deixou um grande legado': Fernando foi o símbolo da paixão pelo futsal como treinador
Naviraí encerra fases regionais dos Jogos Abertos de MS
Esportes
Naviraí encerra fases regionais dos Jogos Abertos de MS
Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas
Política
Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima