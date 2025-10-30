MS entrega kits dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 na próxima segunda

Na próxima segunda-feira (3), o Governo de Mato Grosso do Sul realiza a cerimônia de entrega dos kits esportivos dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico – edição 2026.

O evento acontece às 17h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, reunindo atletas e técnicos de diversas modalidades esportivas que representam o Estado em competições estaduais, nacionais e internacionais.

A nova edição dos programas contempla 302 atletas e 41 técnicos, com investimento total de R$ 4,2 milhões, provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE).

Os recursos serão destinados ao pagamento dos benefícios ao longo de 12 meses. As iniciativas são executadas pela Fundesporte (Fundação deDesporto e Lazer) e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Os programas passam por importantes atualizações em 2026, com ajustes nos valores e criação de novas categorias, ampliando o alcance e a representatividade da política pública.

Entre as novidades estão as categorias Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico, Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico e Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico.

A inclusão da comunidade surda é um dos grandes marcos desta edição. Pela primeira vez, atletas e técnicos surdos concorreram em categorias específicas, em um movimento que reforça o compromisso do Estado com a igualdade de oportunidades no esporte.

Para participar, os atletas precisaram estar filiados a entidades de administração do desporto de surdos, em nível estadual ou nacional.

Outra inovação é a criação da categoria Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, que funciona como etapa intermediária entre as bolsas nacional e olímpica.

A nova modalidade oferece suporte financeiro contínuo durante o ciclo Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, garantindo condições adequadas de preparação e participação em competições de alto rendimento.

O programa também mantém a categoria Bolsa Atleta Paralímpica, destinada a atletas e técnicos que representaram Mato Grosso do Sul nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e seguem em preparação para Los Angeles 2028.

Foram contemplados Fernando Rufino (paracanoagem) e o técnico Admir Arantes; Yeltsin Jacques (atletismo) e o técnico Celso Arantes; Kelly Kethyllin Barros Victória (judô) e a técnica Anne Talitha Almeida Ferreira Silva; além de Paulo Henrique Andrade dos Reis (atletismo) e o técnico Daniel Silva de Sena.

O atleta Guilherme Ademilson dos Anjos Santos, que atuou como guia de Yeltsin Jacques nos Jogos de Paris 2024, também foi contemplado na categoria Bolsa Atleta-Guia.

Os critérios e valores atualizados dos programas podem ser consultados no Manual Bolsa Atleta e Técnico 2025/2026, disponível no link.

