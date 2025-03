MudanÃ§as: CBF altera datas de trÃªs jogos da rodada de abertura do BrasileirÃ£o

A CBF alterou datas e horários de três partidas da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, programado para começar no último fim de semana de março. O atual campeão Botafogo, que inicialmente enfrentaria o Palmeiras em São Paulo neste sábado (29), teve o jogo de estreia adiado para o domingo (30), às 15h (horário de MS), no Allianz Parque.

Também aconteceria no sábado (29), o confronto Bahia x Corinthians, no entanto, o jogo passou para o domingo (30), às 19h (de MS), na Arena Fonte Nova.

Já o duelo São Paulo x Sport foi antecipado. Originalmente seria no domingo (30), mas mudou para às 17h30 (de MS), de sábado (29), no Morumbis.

No último dia 8, a CBF divulgou a tabela detalhada da primeira rodada do Brasileirão e, na ocasião, alertou para possíveis ajustes no cronograma, para evitar conflito de datas e horários com os jogos da fase de grupos das Copas Libertadores e Sul-Americana. Os sorteios da duas competições da Conmebol ocorreram na última segunda (17). Botafogo, São Paulo e Bahia disputam a Libertadores, e o Corinthians a Sul-Americana.

Relembre as datas e horários:

São Paulo x Sport - sábado (29) às 18h30;

Palmeiras x Botafogo - domingo (30) às 16h;

Bahia x Corinthians - domingo (30) às 20h.

