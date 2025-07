Mulheres predominam nas inscrições da Corrida do Pantanal 2025

O público feminino será predominante na Corrida do Pantanal, que acontece em outubro deste ano, em Campo Grande. Além disso, o destaque é válido que além de MS, representantes de outros 22 estados estarão participando.

Mato Grosso do Sul terá participantes de 65 municípios.

Em números gerais, de acordo com a organização, foram mais de 25 mil inscritos e as mulheres representam 52,7%.

A prova com maior predomínio delas é a caminhada: 66,6%. Na corrida de 5 km, as mulheres representam 56,7% do total. Os homens aparecem com destaque nas corridas de 21 km (71,8%) e 10 km (54,1%).

Em sua quarta edição, a Corrida do Pantanal 2025 está marcada para os dias 11 e 12 de outubro, em Campo Grande.

