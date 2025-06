Mundial de Clubes entra na segunda semana com Fluminense em busca da primeira vitória

A segunda semana da Copa do Mundo de Clubes da FIFA começa com um sábado (21) movimentado, marcado por quatro partidas decisivas pelos Grupos E e F.

O destaque brasileiro do dia será o Fluminense, que enfrentará o Ulsan HD, da Coreia do Sul, às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), no Estádio Metlife, em Nova Jersey.

A equipe comandada por Renato Gaúcho busca a sua primeira vitória no torneio para se aproximar da classificação às oitavas de final.

Após um empate sem gols contra o Borussia Dortmund na estreia, apesar de uma atuação consistente, o Tricolor das Laranjeiras precisa transformar o bom desempenho em resultado. O treinador evitou confirmar alterações no time titular, mas indicou a possível entrada de Ganso no meio-campo, formando trio com Hércules e Martinelli.

O único desfalque é o atacante venezuelano Soteldo, lesionado durante a Data FIFA. A expectativa é que ele esteja à disposição apenas a partir da próxima fase, caso o time avance.

River Plate mira classificação antecipada

Fechando o sábado, o River Plate entrará em campo às 21h, no Rose Bowl, em Los Angeles, para enfrentar o Monterrey-MEX. Após vencer o Urawa Reds na estreia, a equipe argentina pode garantir vaga antecipada nas oitavas com uma nova vitória.

O técnico Marcelo Gallardo terá um desfalque importante: o atacante Driussi, autor de um dos gols da estreia, lesionou o joelho e está fora do Mundial. Borja deve ocupar seu lugar no comando de ataque.

Gallardo tem encarado a competição como uma obsessão e chegou a cogitar uma investida ousada: tentou contar com Cristiano Ronaldo para reforçar o elenco. A tentativa não prosperou, mas evidencia a ambição do clube de conquistar o título inédito.

Mamelodi Sundowns quer seguir surpreendendo

Abrindo o dia, às 12h, o Mamelodi Sundowns vai encarar o Borussia Dortmund, em Cincinnati. O time sul-africano, vice-campeão continental, lidera o Grupo F após vencer o Ulsan HD na estreia.

Conhecida como "Brazilians" por conta do uniforme semelhante ao da Seleção Brasileira, a equipe aposta no trio ofensivo formado por Arthur Sales, Lucas Ribeiro e Rayners para seguir surpreendendo. Lucas e Rayners foram protagonistas no único gol da vitória inicial.

O Borussia, por sua vez, precisa reagir. Depois de um empate sem brilho contra o Fluminense, a equipe alemã busca melhorar o desempenho ofensivo, com destaque para Guirassy e Adeyemi, que prometem mais agressividade nesta segunda rodada.

Inter de Milão tenta reencontrar o caminho das vitórias

A Inter de Milão entra em campo às 15h contra o Urawa Reds, pressionada por uma sequência negativa. Depois de ser goleada por 5 a 0 pelo PSG na final da Champions League, os italianos empataram com o Monterrey na estreia do Mundial.

Sob novo comando técnico com Chivu, que substituiu Inzaghi, a Inter busca sua primeira vitória no torneio.

Lautaro Martínez e Marcus Thuram seguem como as principais referências ofensivas. Já o brasileiro Luís Henrique, revelado pelo Botafogo, é uma das novidades da equipe após ser contratado na janela pré-Mundial.

Do outro lado, o Urawa precisa da vitória para manter chances de classificação, uma derrota elimina os japoneses da competição.

Os jogos serão transmitidos pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming).

Confira os jogos deste sábado:

12h - Mamelodi Sundowns (AFS) x Borussia Dortmund (ALE)

15h - Inter de Milão (ITA) x Urawa Reds (JAP)

18h - Fluminense x Ulsan HD (COR)

21h - River Plate (ARG) x Monterrey (MEX)

