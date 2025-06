Mundial de Clubes: Flamengo busca vaga nas quartas de final contra o Bayer

Buscando uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes o Flamengo encara o Bayern de Munique neste domingo (29), às 16 horas (de MS), em Miami. Se o rubro negro passar de fase se junta ao outro brasileiro, Palmeiras e Chelsea.



O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, Sportv e CazéTV



O Flamengo chega como líder do Grupo D, após vitória sobre o Espérance (Tunísia) e o Chelsea (Inglaterra), além de um empate com o time quase todo reserva com o Los Angeles FC (Estados Unidos). O time está invicto na competição.



O time alemão, por sua vez, ficou em segundo lugar do Grupo C, onde goleou o time amador do Auckland City (Nova Zelândia), venceu o Boca Juniors (Argentina) e perdeu jogando com um time quase todo reserva para o Benfica (Portugal).

