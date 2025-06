Mundial de Clubes: Jogo entre Boatafogo e Palmeiras será 'adeus' de um brasileiro

Disputam as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa neste sábado (28), o Botafogo e o Palmeiras, a partir das 12h (de MS), no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. O vencedor avança às quartas de final e vai enfrentar o vencedor de Benfica x Chelsea.

O jogo tem transmissão ao vivo na Globo, sportv, CazéTV e no ge, que também fará tempo real com vídeos. Pelo Palmeiras, o técnico Abel Ferreira pode entrar em campo com Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

O verdão tem um lesionado (Murilo) e alguns pendurados: Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Abel Ferreira.

Já Renato Paiva deve colocar para jogo pelo alvinegro John; Vitinho, Jair (Kaio Fernando), Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus.

Estão fora: Gregore (suspenso), Bastos (lesão no joelho esquerdo) e Matheus Martins (recuperação de lesão muscular na coxa); e os pendurados são Barboza, Joaquín Correa e Cuiabano.



O Verdão foi líder do Grupo A, teve um empate sem gols com o Porto, venceu o Al Ahly, mas teve sua pior atuação contra o Inter Miami, quando saiu perdendo por 2 a 0 e buscou o 2 a 2 no fim da partida.



O Botafogo se classificou no segundo lugar do grupo B da Copa. Foram duas vitórias, sobre o Seattle Sounders e o Paris Saint-Germain, e uma derrota para o Atlético de Madrid.

No retrospecto a última vez que o Botafogo perdeu para o Palmeiras foi em novembro de 2023, o Alvinegro sustenta cinco jogos de invencibilidade.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também