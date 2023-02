Real Madrid campeão mundial

Título mundial! O Real Madrid, que foi campeão da última edição da Liga dos Campeões da Europa, levou mais um título neste sábado (11), em sua oitava participação numa final em um Mundial de Clubes. Os adversários foram os sauditas do Al-Hilal, campeões da Liga dos Campeões da Ásia, que bateram o Flamengo na semifinal da competição, na última terça-feira (7). O jogo terminou em 5 a 2 para o Real.

Logo no primeiro tempo, o Real Madrid teve um início avassalador e já vencia por 2 a 0 com menos de 20 minutos de jogo. Os gols foram marcados por Vinicius Junior e Valverde.

O Al Hilal tentava acompanhar a troca de passes do time espanhol, mas nem sempre foi possível. A melhor alternativa foi recuar ao máximo e explorar contra-ataques com muito campo pela frente. Foi assim que saiu o gol de Marega, após o passe de Carrillo.

No segundo tempo, logo nos primeiros 9 minutos de partida, o terceiro gol foi marcado por Benzema. Aos 13 minutos, o quarto gol foi marcado por Valverde para o Real Madrid. Com muitas emoções, aos 18 minutos, Vietto marcou o segundo gol do Al-Hilal.

Sem dar abertura para os sauditas, Vinicius Junior marcou o quinto gol do time espanhol, logo em seguida, aos 24 minutos do segundo tempo. Marcando o terceiro gol do Al Hilal, Vietto fez a jogada aos 34 minutos, deixando os sauditas mais perto do empate. A partida teve 7 minutos de acréscimos, quando o time espanhol levou o Título Mundial de 2022.

