Mundial de Clubes tem estreia do Flamengo; confira os jogos desta segunda-feira

Três partidas movimentarão o Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), com destaque para a estreia do Flamengo na competição, que neste ano é realizada nos Estados Unidos.

O Rubro-Negro entrará em campo às 21h (horário de Mato Grosso do Sul), diante do Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Sob o comando do técnico Filipe Luís, o time carioca fará a sua primeira partida pelo Grupo D e aposta em um elenco experiente, com novidades como o volante Jorginho, recém-contratado e cotado para começar entre os titulares.

Mais cedo, às 15h, Chelsea e Los Angeles FC abrirão o dia de confrontos no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Também válido pelo Grupo D, o duelo colocará frente a frente uma das potências da Premier League contra um dos clubes mais populares da Major League Soccer (MLS).

Outro confronto de peso ocorrerá às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Boca Juniors e Benfica protagonizam um embate entre sul-americanos e europeus, válido pelo Grupo C.

Os jogos serão transmitidos pela CazéTV (YouTube), sportv (TV fechada) e DAZN (streaming).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também