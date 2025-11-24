Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Esportes

Na 7ª edição do Comerário Sangue Bom, superação e solidariedade entram em campo

Dois transplantados, duas histórias inspiradoras e um jogo que celebra a vida neste domingo Rádio Clube Campo

24 novembro 2025 - 17h44Taynara Menezes
Partida acontece neste domingo (30)Partida acontece neste domingo (30)   (Foto: Divulgação )

O professor Carlão, transplantado de medula óssea, e Kuya, transplantado renal, entram em campo mais uma vez na 7ª edição do Comerário Sangue Bom, que acontece neste domingo (30), a partir das 8h, no Rádio Clube Campo.

Carlão joga ao lado dos amigos do Operário MS, enquanto Kuya integra o time do Comercial MS. Mais do que um clássico, a partida é uma homenagem aos clubes da capital morena e uma celebração da segunda chance que a vida deu a esses dois amigos.

O público é convidado a participar levando 1 kg de alimento não perecível e um brinquedo novo ou usado, contribuindo para o Natal Solidário Sangue Bom e ajudando a tornar o fim de ano mais especial para quem precisa.

Além do futebol, o evento reforça a importância da doação de sangue, medula óssea e órgãos, lembrando que pequenos gestos podem salvar vidas.

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jogadores treinam para a estreia no final de novembro
Esportes
Com 11 jogadores sul-mato-grossenses, Sesc MS Vôlei representará estado na Superliga B
Brasileiras conquistaram a medalha na competição
Esportes
Carol Soberg e Rebecca faturam bronze no Mundial de vôlei de praia
Sensei Araraki levou o karatê como filosofia de vida
Esportes
Mais do que um esporte, karatê vira estilo de vida para campo-grandenses
Hulk é uma das esperanças do Galo para o título
Esportes
Atlético-MG busca título inédito na Copa Sul-Americana
Victoria e Thamela foram superadas por 2 a 0
Esportes
Victoria, de MS, e Thâmela perdem para dupla letã na semi do Mundial de vôlei de praia
Objetivo é oferecer oportunidades de crescimento para seleções nacionais
Esportes
Brasil será uma das sedes da edição feminina da Fifa Series
Atacante Dell foi o responsável pelos dois gols
Esportes
Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17
Tem Campeonato Estadual de Vôlei Sub-17
Esportes
Agenda esportiva reúne Paralimpíadas Escolares, JOIAL, Brasileiro de Wrestling e jogos regionais
CBF convoca Estevão Petrallás para liderar delegação da Seleção Feminina em amistosos
Esportes
CBF convoca Estevão Petrallás para liderar delegação da Seleção Feminina em amistosos
Victoria e Thamela estão na semifinal
Esportes
Sul-mato-grossense Victoria e Thâmela avançam a semifinal do Mundial de vôlei de praia

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande