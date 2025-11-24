Na 7ª edição do Comerário Sangue Bom, superação e solidariedade entram em campo

O professor Carlão, transplantado de medula óssea, e Kuya, transplantado renal, entram em campo mais uma vez na 7ª edição do Comerário Sangue Bom, que acontece neste domingo (30), a partir das 8h, no Rádio Clube Campo.

Carlão joga ao lado dos amigos do Operário MS, enquanto Kuya integra o time do Comercial MS. Mais do que um clássico, a partida é uma homenagem aos clubes da capital morena e uma celebração da segunda chance que a vida deu a esses dois amigos.

O público é convidado a participar levando 1 kg de alimento não perecível e um brinquedo novo ou usado, contribuindo para o Natal Solidário Sangue Bom e ajudando a tornar o fim de ano mais especial para quem precisa.

Além do futebol, o evento reforça a importância da doação de sangue, medula óssea e órgãos, lembrando que pequenos gestos podem salvar vidas.

