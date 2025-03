Na estreia do Miami Open, JoÃ£o Fonseca vence americano de virada

O tenista brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Miami Open, nesta quinta-feira (20). Apesar de ter tido um mal-estar, o atleta conseguiu superar o momento e reverter a desvantagem e fazer 2 a 1 contra o americano Learner Tien.

A partida foi marcada pela resiliência do carioca, que teve ânsia de vômito no terceiro set, mas não se entregou apesar do mal-estar.

Mesmo com os obstáculos na quadra e no quadro de saúde, João virou a partida, fazendo parciais de 6/7 (1), 6/3 e 6/4.

"Jogo difícil, acabei passando mal, querendo vomitar. Não sei o que aconteceu, se foi o nervosismo, mas foi só um susto. Muito feliz pela primeira vitória no Miami Open e com essa torcida maravilhosa. Parecia que eu estava no Brasil. Eu sabia que seria uma partida difícil, Tien é um jogador muito esperto que resiste até o final", disse João, ao final do confronto.

O adversário de João na próxima rodada será Ugo Humbert. O francês de 26 anos fará sua estreia no campeonato diante do brasileiro já que entrou de "bye" em decorrência de sua posição no ranking da ATP - é o atual número 20 do mundo.

