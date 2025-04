Na Justiça, Cezário contesta a legalidade da eleição da Federação de Futebol

Francisco Cezário de Oliveira, ex-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), acionou novamente a Justiça para tentar suspender os efeitos da eleição realizada no dia 8 de abril deste ano, que resultou na escolha de Estevão Petrallás como novo presidente da entidade.

A eleição ocorreu meses após Cezário ser destituído da presidência, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 14 de outubro de 2024. A destituição aconteceu após sua prisão na Operação Cartão Vermelho, conduzida pelo Gaeco, que apura supostos desvios de recursos na federação. Desde então, Cezário vem tentando reverter a decisão judicialmente.

No novo pedido, a defesa alega que a AGE foi conduzida de forma irregular, sem garantir o direito de defesa e sem seguir o procedimento previsto no estatuto da FFMS. O documento aponta que a destituição foi baseada apenas em notícias da imprensa e investigações ainda em andamento, sem processo interno formal de apuração.

O ex-dirigente sustenta que a realização da eleição com base em um ato considerado nulo compromete a legalidade do pleito e pede a suspensão imediata de todos os efeitos da votação. Entre os pedidos, está a proibição de que a nova diretoria pratique atos administrativos e a suspensão do envio de qualquer informação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até decisão final da Justiça.

A defesa argumenta ainda que manter a nova gestão ativa pode causar danos irreversíveis, tanto à estrutura da FFMS quanto ao andamento das competições e à segurança jurídica dos filiados. Por isso, solicita que o pedido seja analisado com urgência.

Os pedidos ainda aguardam decisão judicial.

Operação Cartão Vermelho

A Operação Cartão Vermelho revelou um esquema de corrupção na FFMS, com desvios de mais de R$ 6 milhões entre 2018 e 2023. O esquema envolvia saques em valores fracionados, de até R$ 5 mil, para dificultar a fiscalização pelos órgãos de controle.

