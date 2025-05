Na mira da Seleção, Jorge Jesus tem demissão oficializada pelo Al-Hilal

Após uma histórica sequência de 34 vitórias consecutivas com o clube saudita, Al-Hilal,o técnico Jorge Jesus teve sua demissão anunciada na sexta-feira (2). O português levou o time a vitória da Saudi Pro League, a Copa do Rei e duas Supercopas da Arábia Saudita, em 2023 e 2024.

O treinador é cotado para comandar a Seleção Brasileira e chegou em um acordo para encerrar o vínculo.

Veja o comunicado oficial do clube saudita:



“Al-Hilal e Jesus concordam em encerrar a relação contratual. O Conselho de Diretores do Al-Hilal Club Company concordou com o técnico do time principal, o português Jorge Jesus, de encerrar a relação contratual entre eles. O Conselho expressa apreciação pelos esforços da comissão técnica desde a última temporada.

Enquanto isso, o Conselho decidiu apontar o técnico Mohammed Al-Shalhoub para comandar o time no Campeonato Saudita.”

