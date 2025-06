NA TORCIDA: Sob comando de Ancelotti, Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (5), a partir das 19h (horário de MS), a Seleção Brasileira entra em campo contra o Equador na casa do rival, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O confronto válido pela 15ª rodada, será a estreia de Carlo Ancelotti com transmissão na TV aberta pela Globo e na TV fechada (Sportv). A seleção brasileira entra em campo ocupando a quarta posição da classificação com 21 pontos, após derrota por 4 a 1 pela Argentina. A vitória fora de casa sobre os equatorianos encaminharia a vaga para o próximo Mundial.

“Penso que estar aqui é algo muito bonito para a minha carreira, treinar uma seleção pela primeira vez, ainda mais a seleção do Brasil, que não é uma qualquer. Histórica. Tenho uma grande ilusão, motivação para fazer o melhor possível e tentar chegar ao objetivo final. Me dá muita confiança o que vejo, os jogadores, a gana que os jogadores têm para vestir a camisa amarela”, afirmou um motivado Ancelotti em entrevista coletiva concedida na última quarta-feira (4).

Segundo o treinador italiano, para sair com os três pontos, a equipe canarinho terá de fazer uma partida completa: “Não dá para fazer apenas uma coisa boa. Acredito que no aspecto ofensivo vamos ir bem pela criatividade que temos. Já na defesa, temos que ter uma equipe solidária, que compete, luta e trabalha junta. Os dois aspectos são importantes para amanhã. Quero uma equipe que joga uma partida completa”.

Uma possível escalação inicial é: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vinicius Júnior.

