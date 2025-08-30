Nadadoras italianas são detidas em aeroporto de Singapura por furto

As nadadoras italianas Benedetta Pilato e Chiara Tarantino foram detidas na sexta-feira (29) em uma loja do aeroporto de Singapura por furto, informou a Federação Italiana de Natação.

As atletas estavam retornando à Itália após um período de férias em Bali, na Indonésia, depois de disputar o Mundial de Esportes Aquáticos no país no início do mês. Ambas foram liberadas com a intervenção da embaixada italiana.

Em nota, a Federação Italiana de Natação afirmou que condena o incidente, mas se reserva o direito de avaliar cuidadosamente o caso.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Chiara Tarantino teria colocado itens furtados na bolsa de Benedetta Pilato.

Benedetta, de 20 anos, se manifestou em suas redes sociais: “Em dias que deveriam ter sido principalmente de descanso e relaxamento mental, passei, longe de casa, por momentos particularmente difíceis, que felizmente se revelaram independentes da minha vontade, mas que me afetaram seriamente. Quero esclarecer que colaborei com as autoridades locais desde o início, com o total apoio da embaixada italiana. Felizmente, o incidente terminou em poucas horas, sem quaisquer implicações, graças à minha máxima transparência com as autoridades aeroportuárias de Singapura. Nunca tive a intenção de cometer gestos inapropriados, e quem me conhece sabe o quanto me preocupo com os valores esportivos, a justiça e a honestidade pessoal. Com essa experiência, aprendi grandes lições sobre prudência, responsabilidade individual e o valor das pessoas ao meu redor.”

Benedetta Pilato é medalhista de bronze nos 50m peito em Singapura, conquistando sua sexta medalha em Mundiais, e ficou em quarto lugar nos 100m peito nas Olimpíadas de Paris.

Chiara Tarantino, de 22 anos, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

