'Não faz sentido': Cristiano Ronaldo, capitão de Portugal, lamenta morte de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo, atacante e capitão da Seleção de Portugal, usou as redes sociais para lamentar a morte do companheiro Diogo Jota, em um grave acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (3), na Espanha. O irmão dele, André Silva, estava no veículo e também morreu.

O português relembrou que ambos estavam juntos recentemente na seleção na conquista da Nations League, no mês passado.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", escreveu.

Segundo o noticiário espanhol, Jota estava conduzindo o veículo pela rodovia federal A-52, perto de Sanabria, quando um dos pneus estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção.

O veículo saiu da pista e em decorrência do acidente pegou fogo.

Diogo Jota passou por times como Paços de Ferreira, Porto, Wolverhampton e estava há cinco anos no Liverpool. O irmão, André, também atuava profissionalmente e estava no elenco do Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

