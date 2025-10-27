Naviraí encerra fases regionais dos Jogos Abertos de MS

O município de Naviraí sediou, entre os dias 24 e 25 de outubro, a última fase regional dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS), reunindo equipes de Naviraí, Batayporã e Ivinhema nas modalidades de futsal e voleibol.

Após dois dias de disputas equilibradas, Naviraí garantiu o título no futsal e Ivinhema conquistou a vaga no voleibol, assegurando presença na fase final da competição, que será realizada em Três Lagoas, de 20 a 23 de novembro.

Com a etapa de Naviraí, os JAMS encerram suas seis fases regionais, realizadas também em Ponta Porã, Aquidauana, Paranaíba, Maracaju e Coxim, e que contaram com a participação de 43 municípios.

A final reunirá os campeões regionais, além da cidade-sede e de uma equipe representante de Campo Grande, nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol e handebol, definindo os campeões estaduais de 2025.

Realizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), os Jogos Abertos de 2025 adotam formato inédito, com a inclusão de etapas regionais.

O novo modelo amplia o número de jogos, descentraliza as disputas e oferece maior oportunidade de participação para atletas da categoria adulta.

Segundo o diretor-geral dos JAMS, Leandro Ferreira da Fonseca, o novo formato tem sido um sucesso: “A mudança aproximou os municípios, estimulou uma rivalidade saudável e ampliou o número de equipes. Em 2023, cada modalidade contava com apenas oito times; agora, esse número cresceu significativamente”, afirmou.

