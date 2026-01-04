Naviraiense é derrotado na estreia na Copa São Paulo de Futebol de Juniores

Primeiro time de Mato Grosso do Sul a estrear na Copa São Paulo de Futebol de Juniores, o Naviraiense não começou bem a trajetória e foi derrotado pelo placar de 2 a 0 pelo CA Assisense-SP, neste sábado.

Os gols foram marcados por Lucas Pelé, no primeiro tempo, e João Sacca, na etapa final.

O time do interior do Estado, está no grupo 7 da competição e volta a campo nesta terça-feira, dia 6.

Pela segunda rodada, o Naviraiense enfrentará o Athletic Club-MG em busca dos primeiros pontos.

Já o Ivinhema, segundo time de MS na competição, estreia neste domigo, dia 4, contra o Referência-SP, no Estádio Municipal Hermínio Espósito.

