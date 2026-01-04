Menu
Menu Busca domingo, 04 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Esportes

Naviraiense é derrotado na estreia na Copa São Paulo de Futebol de Juniores

Time sul-mato-grossense foi superado por 2 a 0 pelo CA Assisense-SP

04 janeiro 2026 - 13h14Luiz Vinicius
Time de MS perdeu na CopinhaTime de MS perdeu na Copinha   (Edy Júnior Silva/CA Assisense)

Primeiro time de Mato Grosso do Sul a estrear na Copa São Paulo de Futebol de Juniores, o Naviraiense não começou bem a trajetória e foi derrotado pelo placar de 2 a 0 pelo CA Assisense-SP, neste sábado.

Os gols foram marcados por Lucas Pelé, no primeiro tempo, e João Sacca, na etapa final.

O time do interior do Estado, está no grupo 7 da competição e volta a campo nesta terça-feira, dia 6.

Pela segunda rodada, o Naviraiense enfrentará o Athletic Club-MG em busca dos primeiros pontos.

Já o Ivinhema, segundo time de MS na competição, estreia neste domigo, dia 4, contra o Referência-SP, no Estádio Municipal Hermínio Espósito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marlon Freitas assinou com o clube paulista
Esportes
Palmeiras anuncia Marlon Freitas como reforço para 2026
Gabigol retorna ao clube que o revelou
Esportes
Gabigol retorna ao Santos por empréstimo até o fim de 2026
Naviraiense estreia neste sábado na Copinha; Ivinhema joga no domingo
Esportes
Naviraiense estreia neste sábado na Copinha; Ivinhema joga no domingo
Jose Leme é de Ribas do Rio Pardo
Esportes
Sul-mato-grossense busca tetracampeonato em torneio de montaria no EUA
Ivinhema e Naviraiense representam o Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo 2026
Esportes
Copinha começa nesta sexta e clubes de MS estreiam no final de semana
Estádio em Brasília
Esportes
Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro
Muse Gisachew foi o grande vencedor
Esportes
Com ultrapassagem nos minutos finais, etíope vence a São Silvestre
São Silvestre chegou na sua centésima edição
Esportes
VÍDEO: Com direito a campo-grandenses, São Silvestre chega a centésima edição
Brasileira fez boa temporada
Esportes
Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
São Silvestre tem participação recorde de mulheres
Esportes
São Silvestre 2025 tem número recorde de participação de mulheres

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande