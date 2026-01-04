Naviraiense é derrotado na estreia na Copa São Paulo de Futebol de Juniores

Primeiro time de Mato Grosso do Sul a estrear na Copa São Paulo de Futebol de Juniores, o Naviraiense não começou bem a trajetória e foi derrotado pelo placar de 2 a 0 pelo CA Assisense-SP, neste sábado.
Os gols foram marcados por Lucas Pelé, no primeiro tempo, e João Sacca, na etapa final.
O time do interior do Estado, está no grupo 7 da competição e volta a campo nesta terça-feira, dia 6.
Pela segunda rodada, o Naviraiense enfrentará o Athletic Club-MG em busca dos primeiros pontos.
Já o Ivinhema, segundo time de MS na competição, estreia neste domigo, dia 4, contra o Referência-SP, no Estádio Municipal Hermínio Espósito.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Esportes
Palmeiras anuncia Marlon Freitas como reforço para 2026
Esportes
Gabigol retorna ao Santos por empréstimo até o fim de 2026
Esportes
Naviraiense estreia neste sábado na Copinha; Ivinhema joga no domingo
Esportes
Sul-mato-grossense busca tetracampeonato em torneio de montaria no EUA
Esportes
Copinha começa nesta sexta e clubes de MS estreiam no final de semana
Esportes
Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro
Esportes
Com ultrapassagem nos minutos finais, etíope vence a São Silvestre
Esportes
VÍDEO: Com direito a campo-grandenses, São Silvestre chega a centésima edição
Esportes
Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Esportes