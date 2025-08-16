Menu
Naviraiense e Grêmio Santo Antônio disputam título do Estadual Sub-20 de MS

Decisão será em dois jogos: ida neste sábado em Campo Grande e volta no dia 24, em Naviraí

16 agosto 2025 - 11h06Carla Andréa

A decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Sub-20 começa neste sábado (16), às 18h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, reunindo Naviraiense e Grêmio Santo Antônio na disputa pelo título da temporada 2025.

A grande final será disputada em dois jogos. A segunda e decisiva partida está marcada para o próximo domingo (24), às 16h, no Estádio Virotão, em Naviraí.

Por ter a melhor campanha na fase final, o Naviraiense tem o direito de decidir em casa. No entanto, não há vantagem de saldo de gols ou pontos: em caso de empate ao fim dos dois confrontos, o campeão será definido nos pênaltis.

Na semifinal, o Grêmio Santo Antônio garantiu a sua vaga ao vencer o Ivinhema nos dois jogos, enquanto o Naviraiense superou o Grêmio Real. Ambas as semifinais foram marcadas por partidas equilibradas e placares apertados. 

Além da taça, o título estadual garante uma vaga na Copa do Brasil Sub-20, organizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), competição nacional que funciona como vitrine para jovens talentos do futebol brasileiro.

Independentemente do resultado da final, o Naviraiense já está confirmado na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, por disputar competições profissionais.

Caso Mato Grosso do Sul conquiste uma segunda vaga no torneio, ela será destinada ao Ivinhema, conforme critérios estabelecidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

