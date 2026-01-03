Naviraiense estreia neste sábado na Copinha; Ivinhema joga no domingo

Vice-campeão estadual Sub-20, o Naviraiense estreia neste sábado (3), às 17h45 (MS), na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe está no Grupo 7, sediado em Assis (SP), e enfrenta o CA Assisense-SP no Estádio Municipal Antônio Viana dos Santos (Tonicão). Depois, encara o Athletic Club-MG na terça-feira (6) e fecha a primeira fase na sexta-feira (9), contra o Guarani-SP. Se avançar, enfrenta times do Grupo 8, que tem Corinthians, Trindade-GO, Luverdense-MT e XV de Jaú.
O Ivinhema, terceiro colocado no Estadual Sub-20, representa Mato Grosso do Sul no Grupo 26, em Embu das Artes (SP). A estreia será no domingo (4), às 12h (MS), contra o Referência-SP, no Estádio Municipal Hermínio Espósito.
A equipe joga novamente na quarta-feira (7), diante do Real-RS, e encerra a fase inicial no sábado (10), contra o Ituano-SP. Em caso de classificação, pode enfrentar Fluminense, Sfera-SP, Água Santa-SP ou Brasiliense-DF, do Grupo 25.
Todos os jogos dos representantes sul-mato-grossenses serão transmitidos pelo canal Paulistão, no YouTube.