Esportes

Nem chuva e 'friozinho' afastam torcedores, que lotam Guanandizão no 1° dia de Supercopa

Duelo deste sábado, dia 18, terá Osasco enfrentando o time do Sesi-Bauru

18 outubro 2025 - 19h53Luiz Vinicius     atualizado em 18/10/2025 às 19h53
Torcedores vieram em peso para jogoTorcedores vieram em peso para jogo   (Luiz Vinicius)

Nem mesmo a mudança repentina no tempo, que trouxe chuva e um clima mais frio entre a tarde e a noite deste sábado, dia 18 de outubro, afastou os torcedores e apaixonados pelo vôlei para o primeiro dia de Supercopa Brasileira de Vôlei, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

A expectativa era das melhores em relação ao público, que carecia de um espetáculo esportivo - o último, inclusive, envolveu o ex-jogador de futsal Falcão em um jogo festivo ao lado de amigos.

Mas tratando-se do duelo deste sábado, Osasco se credenciou para a disputa do título ao conquistar a Superliga Feminina e a Copa Brasil neste ano, coincidentemente em cima do Sesi-Bauru. O time paulista também se credenciou por ser o vice-campeão das duas competições.

O duelo abre a temporada do vôlei nacional. Na próxima, a Superliga Feminina começa para as duas equipes que consideram importante começar com o pé direito a nova temporada.

É esperado uma casa cheia para acompanhar o duelo que envolve duas atletas super campeãs, como Camila Brait, pelo Osasco, e Dani Lins, pelo Sesi-Bauru.

Plan Black Out25

