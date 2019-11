Neste feriado com 4 jogos, Palmeiras enfrenta o Ceará para pressionar o líder

Priscilla Porangaba, com informações do Globo Esportes

Neste sábado (2), feriado de Finados, quatro partidas movimentam a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado, o Palmeiras recebe o Ceará no Allianz Parque, às 18h (MS), para vencer e se aproximar do líder, Flamengo.

Com 60 pontos, o Alviverde está 8 atrás do Rubro-Negro. Se não vencer, o time do técnico Mano Menezes fica ainda mais longe da corrida pelo título nacional.

Em recuperação na tabela após frequentar a zona de rebaixamento, o Ceará tem 33 pontos e está na 15ª posição.

Ainda às 18h, Fluminense e Vasco se enfrentam em clássico no Maracanã. O Tricolor está no Z-4, com 30 pontos, enquanto o Cruz-Maltino tem 38 e é 11ª colocado.

Às 16h, ainda pela 30ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza mede forças com o Atlético-MG na Arena Castelão. Os cearenses estão na 12ª posição, com 35 pontos, mesma soma dos mineiros, estacionados no 13º posto da tabela.

Chapecoense e São Paulo encerram a jornada de sábado do campeonato, às 20h, na Arena Condá. Vice-lanterna, o clube catarinense tem 21 pontos e tenta uma arrancada para permanecer na Série A. No G-4, o São Paulo soma 49 pontos e busca recuperação após ser atropelado pelo rival, Palmeiras, na rodada anterior.

