Esportes

Neymar e Philippe Coutinho se enfrentam pela primeira vez no Brasil

Santos e Vasco entram em campo neste domingo pela 20º rodada do Brasileirão

16 agosto 2025 - 09h52

O aguardado reencontro entre Neymar e Philippe Coutinho em solo brasileiro está marcado para este domingo (17), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul, no estádio MorumBIS, em São Paulo. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo canal Premiere.

O duelo entre Santos e Vasco será válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca o primeiro confronto entre os dois craques em gramados nacionais.

Apesar de serem companheiros históricos na Seleção Brasileira, Neymar e Coutinho nunca haviam se enfrentado em partidas de clubes no Brasil. Ambos estrearam profissionalmente no final dos anos 2000, mas a diferença de agendas e circunstâncias evitaram esse encontro até agora.

O único embate oficial entre os dois ocorreu na final da Champions League em 2020, quando o Bayern de Munique, com Coutinho entrando no segundo tempo, venceu o PSG, liderado por Neymar, por 1 a 0, em Lisboa.

Na ocasião, Neymar foi titular da equipe francesa, enquanto Coutinho, emprestado ao Bayern pelo Barcelona, entrou aos 23 minutos da segunda etapa no lugar de Gnabry e ajudou os alemães a conquistarem o título.

No Brasil, Coutinho estreou profissionalmente pelo Vasco em 2009 e enfrentou o Santos apenas uma vez, em sua despedida do clube carioca, em 2010, em derrota por 4 a 0 na Vila Belmiro. Naquele jogo, Neymar não atuou por estar suspenso.

Já neste ano, na primeira rodada do Brasileirão, Santos e Vasco se enfrentaram novamente, mas Neymar ficou fora da partida por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Agora, com ambos disponíveis e atuando no futebol nacional, o clássico entre Santos e Vasco promete não apenas agitar a rodada, mas também marcar um capítulo inédito no confronto entre dois dos principais nomes do futebol brasileiro da última década.

