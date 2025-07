Neymar reencontra Flamengo em jogo decisivo na Vila Belmiro; saiba onde assistir

Um dos confrontos mais aguardados da 14ª rodada do Brasileirão 2025 acontecerá nesta quarta-feira (16), às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), na Vila Belmiro, onde Santos e Flamengo se enfrentam em momentos opostos na tabela, mas com ingredientes de sobra para atrair os holofotes.

Será o primeiro jogo do Peixe após a pausa para o Mundial de Clubes, e o clube aposta na volta de Neymar como peça-chave para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

O Santos ocupa posição perigosa, ficando fora do Z-4 apenas pelos critérios de desempate, e precisa dos três pontos para ganhar fôlego na competição.

Do outro lado, o Flamengo vive ótimo momento no campeonato. Invicto há cinco partidas, o time carioca vem embalado por uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, e busca manter a sequência positiva para seguir isolado na liderança do Brasileirão.

Além da importância do resultado, o duelo marca o reencontro de Neymar com o Flamengo, adversário histórico em sua trajetória no futebol brasileiro.

O atacante tem longa relação de rivalidade com o clube carioca desde os tempos de suas atuações decisivas entre 2010 e 2013, quando protagonizou grandes jogos, como a histórica vitória por 5 a 4 do Flamengo, em que Neymar marcou um dos gols mais icônicos da carreira.

A partida terá transmissão exclusiva pelo canal Premiere. A arbitragem será de responsabilidade do mineiro Felipe Fernandes de Lima, com assistência de Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes, ambos também de Minas Gerais. No VAR, estará Caio Max Augusto Vieira, de Goiás.

