Nicolas Prattes se torna brasileiro mais rápido em corrida na Austrália

Ator e maratonista ainda ganhou elogios da esposa, a apresentadora Sabrina Sato

31 agosto 2025 - 17h41Carla Andréa

O ator e maratonista Nicolas Prattes alcançou um feito inédito neste domingo (31) ao se tornar o brasileiro mais rápido em sua categoria na TCS Sydney Marathon, realizada em Sydney, na Austrália.

Prattes celebrou a vitória na categoria Major Marathon com uma publicação nas redes sociais. Nos comentários, recebeu elogios e apoio da esposa, a apresentadora Sabrina Sato, 44 anos.

“Campeão! Parabéns! Impressionante. Que orgulho. Te amo muito”, escreveu Sabrina em resposta ao post do marido.

A prova faz parte do circuito internacional de maratonas e reuniu milhares de corredores em um trajeto desafiador pelas ruas da cidade australiana.

Em ascensão no cenário esportivo, Nicolas Prattes também surpreendeu os fãs ao anunciar sua participação na Maratona Olímpica de Paris 2024.

O ator correu uma prova preparatória no último dia 10 de agosto, com o percurso oficial de 42,195 km, passando por diversos pontos turísticos da capital francesa.

Além da carreira artística, Nicolas vem se destacando como atleta amador de alto desempenho, acumulando participações em provas internacionais e demonstrando disciplina e dedicação ao esporte.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

