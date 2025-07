No alto do pódio! Atletas de MS conquistam ouro durante Brasileiro de Canoagem

Os sul-mato-grossenses Leandro Lúcio, de 30 anos, e Kauê Seben da Rocha, de 18 anos, brilharam ao conquistarem a medalha de ouro na etapa nacional do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida de Caiaque.

A competição foi disputada no último final de semana em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro.

Leandro acabou levando o primeiro lugar do pódio em duas categorias: a clássica, percorrendo 3,5 km em 17 minutos e 38 segundos, e a sprint, completando 200 metros em 71 segundos e 11 milésimos.

Já Kauê fez bonito na categoria júnior na prova clássica, completando em 15 minutos e 25 segundos.

Os atletas destacaram que, apesar das dificuldades no percurso, o treinamento realizado antes da competição serviu para que tudo saísse dentro do planejado.

