No último minuto, Palmeiras derrota Corinthians no futebol feminino

O Palmeiras derrotou o Corinthians, na manhã deste sábado (12), durante uma partida da quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Em jogo tenso e com faltas elevadas, o Palmeiras virou sobre o Corinthians nos minutos finais e venceu por 2 a 1.

O jogo começou com dinamismo, com boas chances para os dois lados e as goleiras Nicole a Natascha trabalhando bastante. O lado negativo foi a quantidade alta de faltas, que deixou o jogo truncado: foram 20, com direito a cinco cartões amarelos distribuídos.

O Palmeiras conseguiu chegar ao empate com Lais Estevam e nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo, Andressinha conseguiu virar a partida e dar a vitória para o Palmeiras com um golaço de falta.

O resultado colocou o Palmeiras na liderança com oito pontos, um a mais do que o São Paulo que joga na noite de hoje. O Corinthians ficou com sete pontos e ocupa a quarta colocação.

Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Flamengo na terça-feira, fora de casa; e o Corinthians também viaja ao Rio de Janeiro para jogar contra o Fluminense na mesma data

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também