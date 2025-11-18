No último teste do ano, Brasil encara a Tunísia com novidade na lateral

O Brasil contará com uma novidade para o jogo desta terça-feira, dia 18, contra a Tunísia: trata-se do lateral direito Wesley, da Roma, que substituirá Gabriel Magalhães, cortado por conta de uma lesão no duelo contra Senegal, no último sábado, dia 15.

Éder Militão, que atuou como lateral no amistoso contra os senegaleses, retorna para a zaga, dando abertura para a atuação de Wesley.

Esse será o último compromisso da seleção no ano. Os amistosos são preparatórios para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos.

Após o confronto contra a Tunísia, a seleção volta a se reunir na próxima Data Fifa, em março de 2026, para amistosos contra França e Croácia nos Estados Unidos.

A provável escalação do Brasil deve ser com: Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também