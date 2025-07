Norris vence GP da Inglaterra e Hulkenberg conquista primeiro pódio da carreira

A chuva, velha conhecida do circuito de Silverstone, voltou a transformar o GP da Inglaterra em um verdadeiro caos neste domingo (6), e quem soube aproveitar melhor as condições foi Lando Norris.

Correndo em casa, o britânico da McLaren conquistou a sua primeira vitória no tradicional traçado britânico, após sobreviver a uma corrida repleta de incidentes, abandonos e surpresas.

Norris, que já havia subido duas vezes ao pódio em Silverstone, herdou a liderança após uma punição aplicada ao seu companheiro de equipe, Oscar Piastri.

O australiano, que comandou boa parte da prova após superar Max Verstappen, foi penalizado por frear bruscamente atrás do safety car. Mesmo com a punição, Piastri garantiu o segundo lugar, completando a dobradinha da McLaren.

A grande surpresa do dia foi Nico Hulkenberg, da Sauber, que cruzou a linha de chegada em terceiro e celebrou o primeiro pódio da carreira após 239 GPs disputados.

O alemão, de 37 anos, largou da 19ª posição, ganhou oito colocações ainda na largada e soube se aproveitar das diversas confusões da corrida — incluindo cinco abandonos — para escalar o pelotão. Nas voltas finais, ainda conseguiu segurar Lewis Hamilton.

Com o resultado, Hulkenberg encerrou uma longa espera e dá à Sauber seu primeiro pódio desde o GP do Japão de 2012, quando Kamui Kobayashi também terminou em terceiro.

Hamilton, por sua vez, ficou em quarto lugar e fora do pódio correndo em casa pela primeira vez em mais de uma década. Max Verstappen, que havia largado na pole e brigava pelas primeiras posições, rodou na pista molhada e caiu na classificação. O atual tricampeão ainda se recuperou e terminou em quinto.

Gabriel Bortoleto abandonou ainda na quinta volta, após rodar e bater na curva 2 com a pista molhada.

Resultado final:

Lando Norris (McLaren) – 1h37m15s735

Oscar Piastri (McLaren) – +6s812

Nico Hulkenberg (Sauber) – +34s742

Lewis Hamilton (Ferrari) – +39s812

Max Verstappen (RBR) – +56s781

Pierre Gasly (Alpine) – +59s857

Lance Stroll (Aston Martin) – +1m00s603

Alexander Albon (Williams) – +1m04s135

Fernando Alonso (Aston Martin) – +1m05s858

George Russell (Williams) – +1m10s674

Oliver Bearman (Haas) – +1m12s095

Carlos Sainz (Williams) – +1m16s592

Esteban Ocon (Haas) – +1m17s301

Charles Leclerc (Ferrari) – +1m24s477

Yuki Tsunoda (RBR) – +1 volta

Abandonaram: Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (RB), Gabriel Bortoleto (Sauber), Liam Lawson (RB) e Franco Colapinto (Alpine).

