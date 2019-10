Nos Estado Unidos, taekwondista conquista medalha de bronze para MS

Os taekwondistas de Mato Grosso do Sul, Natan Lopes, na categoria juvenil até 63 kg, e Leonardo Hill, do adulto acima de 87 kg, participaram do Open de Taekwondo realizado no Canadá que aconteceu no último sábado (5) e domingo (6). Lopes garantiu a medalha de bronze para o Estado deixando o Brasil na terceira posição.

A competição contou com a participação de 894 atletas inscritos entre luta e poomsae, sendo que os nossos representantes competiram apenas na luta. Natan faturou medalha de bronze deixando o Brasil na 3ª posição na competição.

Após os combates, os meninos sul-mato-grossenses embarcam para Las Vegas, Nevada, EUA, onde disputarão o President´s Cup 2019, evento G2 pela Federação Mundial de Taekwondo (World Taekwondo - WT), valendo, também, pontos no Ranking Mundial. Este campeonato ocorrerá de 10 a 13 de outubro, no Westgate Convention Center.

