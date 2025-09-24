Nova-andradinense representará MS no Pan-Americano de Karatê, na Colômbia

Heloisa Umberlino Sampaio, de Nova Andradina, foi convocada pela Seleção Brasileira para fazer parte do grupo que disputará o Campeonato Pan-Americano de Karatê, em Bogotá, na Colômbia. A competição acontece entre os dias 26 e 28 de setembro.

A atleta já é bastante conhecida em território sul-mato-grossense, diante da trajetória de títulos e medalhas conquistadas em competições nacionais.

Para integrar a seleção, Heloisa contou com apoio da Prefeitura Municipal de Nova Andradina. Ela também faz parte do Treinamento Escolar Desportivo da Funael, iniciativa que oferece aulas gratuitas em diversas modalidades para crianças e adolescentes.

Segundo o Jornal da Nova, O projeto da Prefeitura visa reduzir desigualdades sociais, incentivar a prática esportiva e revelar novos talentos, proporcionando oportunidades para jovens com acesso limitado a atividades esportivas.

