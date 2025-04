Novidade! Brasil terá uniforme vermelho e preto na Copa do Mundo de 2026

O tradicional azul dará lugar ao vermelho e preto como segundo uniforme da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

O lançamento oficial está previsto para a Data Fifa de março de 2025, a última antes do Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A decisão pela mudança histórica foi tomada há cerca de um ano, durante uma reunião no Rio de Janeiro, e só veio a público recentemente, após divulgação do site Footy Headlines, especializado em vazamentos de uniformes.

Será a primeira vez que o Brasil disputará uma Copa do Mundo com cores fora do padrão tradicional — amarelo, azul ou branco — que marcou a história da equipe desde 1950.

O novo uniforme será predominantemente vermelho em tom desbotado, com listras pretas que lembram manchas, diferente do estilo listrado da Alemanha em 2014. As cores também se estenderão ao calção, criando um visual contínuo, como se fossem uma única peça.

Outra novidade será a logomarca do fornecedor de material esportivo: pela primeira vez, a seleção brasileira utilizará a silhueta de Michael Jordan, símbolo da marca Jordan, em vez da tradicional vírgula da Nike.

Essa alteração será exclusiva para o uniforme alternativo e para a nova linha de passeio da seleção. A camisa amarela seguirá com o tradicional "swoosh" da Nike.

Com isso, o Brasil se tornará a primeira seleção do mundo a adotar a marca Jordan em seu uniforme oficial.

