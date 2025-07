Novo desiste da Série B do Campeonato estadual 2025 por falta de verba

O Novo Futebol Clube-MS, da cidade de Sidrolândia, anunciou oficialmente sua desistência da disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Masculino 2025.

A confirmação veio horas antes da reunião arbitral marcada para esta quarta-feira (2), na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em Campo Grande.

O presidente do clube, Éder Cristaldo, enviou ofício comunicando a decisão à FFMS. No documento, a diretoria afirma que o time não terá condições financeiras para participar da competição neste ano.

Apesar da saída do cenário profissional, o clube informou que seguirá com seus projetos nas categorias de base. "A diretoria vem comunicar a desistência da participação no Campeonato Estadual 2025. Informamos que continuaremos normalmente nosso projeto nas divisões de base", diz trecho da nota oficial enviada pelo presidente.

Segundo Cristaldo, a Prefeitura de Sidrolândia sinalizou apoio ao clube, mas apenas a partir do fim do segundo semestre, o que inviabiliza a montagem da equipe a tempo da competição.

A resposta oficial sobre a participação era necessária até esta quarta-feira, prazo estipulado pela FFMS para que os clubes confirmassem presença e evitassem punições. Em caso de ausência sem justificativa, o clube poderia ser suspenso por até dois anos do futebol profissional.

O Novo-MS foi rebaixado para a Série B após fazer a pior campanha do grupo B na temporada passada, somando apenas seis pontos em oito jogos contra equipes como Ivinhema, Corumbaense, Aquidauanense e Dourados. O Náutico-MS também foi rebaixado em 2024.

Entre os clubes cotados para participar da edição deste ano estão:

7 de Setembro (Dourados)

Misto (Três Lagoas)

Comercial (Campo Grande)

Taveirópolis (Campo Grande)

Náutico (Campo Grande)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também