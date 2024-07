Olimpíadas: Ana Sátila tem o 5° melhor tempo da canoagem slalom e garante vaga na final

A canoísta brasileira Ana Sátila marcou 109.88 na semifinal da Coanagem Slalom nesta quarta-feira (31) e avança para a final da competição que começa ainda hoje a partir das 11h25(horário de MS)

Ela foi a 12ª atleta a competir e cometeu uma penalidade, ao tocar o antepenúltimo portão, recebendo punição de dois segundos. Ao todo, 12 das 18 atletas classificaram para a decisão

O melhor tempo o foi da tcheca Gabriela Satkova: 105s55. A disputa da canoagem slalom ocorre no Est. Náutico Água Branca.

A brasileira está em sua quarta edição de Olimpíadas. Ela estreou aos 16 anos em Londres, chegou como candidata à medalha no Rio, mas ficou em 17º no K1, e foi finalista em Tóquio, disputando as duas categorias, mas sem pódio

Ana Sátila também disputará o K1 Cross, com classificatória marcada para a próxima sexta-feira (2). A disputa será às 10h40 (de MS).

