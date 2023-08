Ônibus com torcedores do Corinthians capota e deixa 7 mortos

Brenda Leitte, com G1.

Sete pessoas morreram após um ônibus com torcedores do Corinthians capotar no KM 520 da rodovia Fernão Dias na Grande Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (20).

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que oito pessoas tinham morrido. A informação foi corrigida e o número de vítimas fatais caiu para sete.

Segundo a corporação, 36 pessoas ficaram feridas. 27 delas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a hospitais da região.

Os nomes das vítimas não tinham sido divulgados até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros e, portanto, a viagem é considerada irregular (leia a íntegra abaixo).

O veículo seguia para Taubaté (SP) e havia deixado a capital mineira após o jogo do time paulista contra o Cruzeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, torcedores que estavam no ônibus afirmaram que o motorista gritou que o veículo estava sem freios.

A concessionária que administra o trecho, Arteris Fernão Dias, informou que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando entrou em uma curva, bateu contra um barranco e capotou.

"Estava quase todo mundo dormindo, mas algumas pessoas perceberam que ele estava correndo e os meninos da frente pediram para ele dar segurada. O motorista falou que perdeu o freio. Nesse momento foi um desespero, comecei a gritar para todo mundo acordar e o ônibus já capotou", disse uma sobrevivente, que não quis se identificar.

O ônibus foi contratado por uma subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba, em São Paulo, e levava torcedores de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia 43 pessoas no veículo (inicialmente, a corporação informou que eram 46). Dez pessoas ficaram presas às ferragens. O ônibus pertence à empresa CFV Martins Transportes e tinha placa de Jacareí.

