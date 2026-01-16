Menu
Esportes

Ônibus do Águia de Marabá Sub-20 colide e preparador físico morre

Acidente ocorreu no retorno da equipe ao Pará após derrota na Copinha

16 janeiro 2026 - 16h22Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Time do Marabá que sofreu acidenteTime do Marabá que sofreu acidente   (Instagram / Águia de Marabá)

O ônibus da equipe Sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente na noite de quinta-feira (15), na BR 153, no Tocantins, quando retornava ao Pará após eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O preparador físico Hecton Alves morreu no local da colisão com um caminhão e o técnico Ronan Tyezer sofreu ferimentos graves. Ele foi levado ao hospital regional de Gurupi, onde segue internado na Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com o clube, nenhum atleta ficou ferido.

O acidente ocorreu no km 591 da BR-153, no município de Santa Rita do Tocantins, quando o ônibus se chocou com a traseira de um caminhão, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-TO). Em nota oficial, o clube afirmou que o veículo parado não tinha sinalização.

“Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda. Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados”, lamentou o Azulão Marabaense em nota na redes sociais.

A equipe do Águia voltava à Marabá, após a eliminação nos pênaltis (5 a 4) para o Juventude, na segunda fase da Copinha, disputada na última terça (13), em Guaratinguetá.  O jogo foi definido nas penalidades após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Em nota de pesar, a Federação Paulista de Futebol (FPF) "lamentou profundamente o acidente que vitimou o preparador físico Hector Alves" e determinou um minuto de silêncio em todas as partidas da Copinha e também na próxima rodada do Campeonato Paulista. 

A noticia do acidente na noite de quinta (16) causou comoção e vários clubes brasileiros que recorreram às redes sociais para manifestar apoio ao Azulão Marabaense. Um dos primeiros a prestar solidariedade foi o Remo, também do Pará.

Na sequência, grandes clubes também se solidarizaram com o Azulão, como Internacional, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians. A Chapecoense, marcada pela tragédia com a queda do avião que transportava sua delegação em 2016, que vitimou 71 pessoas, também publicou mensagem de apoio.

