Operário abre venda de ingressos para 'estreia em casa' no Brasileirão Série D

O Operário abriu a venda dos ingressos para os torcedores que desejam acompanhar a estreia em casa do campeão sul-mato-grossense no Brasileirão Série D, contra o Monte Azul, neste sábado (26), às 18h.

O confronto marca o primeiro encontro entre Operário e Monte Azul na história da competição.

Havia uma dúvida sobre onde a partida seria disputada, mas o Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, foi o escolhido e confirmado pela equipe.

A venda antecipada segue de forma online, por aqui, com preço de R$ 40. O valor promocional, de R$ 20, será para quem estiver com camisa do Galo ou da torcida organizada na bilheteria do estádio, antes da partida.

A estreia em casa acontece após tropeço fora de casa, quando o time campo-grandense perdeu para Cianorte por 1 a 0.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também