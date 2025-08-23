Operário anuncia transformação em SAF e projeta futuro de conquistas

Operário Futebol Clube anunciou, nesta sexta-feira (23), o início do processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A decisão, comunicada pelo presidente Nelson Antônio da Silva, tem como objetivo modernizar a estrutura administrativa, financeira e esportiva do clube.

De acordo com a diretoria, a mudança não se resume a um aspecto jurídico. O passo histórico simboliza o compromisso em garantir solidez institucional, preservar a tradição do Operário e projetar um futuro de conquistas. Além disso, a SAF abre espaço para novas oportunidades na formação de atletas da base, incentivando talentos locais e promovendo inclusão social.

O processo de transição está sendo conduzido por profissionais com experiência nacional e internacional no futebol, que atuarão como parceiros estratégicos para consolidar a profissionalização e a sustentabilidade do clube.

Com a nova estrutura, o Operário será a primeira SAF regularmente constituída em Mato Grosso do Sul, inaugurando uma nova era para o futebol regional. A gestão promete foco em responsabilidade, governança e compromisso social

Em 2026, o clube disputará quatro competições de peso: o Campeonato Estadual, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, onde representará o Estado. “Estamos convictos de que este é o caminho para manter o Operário forte, transparente e preparado para novos desafios. Com 87 anos de história já celebrados, reafirmamos esse legado de conquistas e paixão”, destacou o presidente Nelson Antônio da Silva, ao reafirmar o compromisso do clube com torcedores, associados e parceiros.

Sociedade Anônima do Futebol (SAF)

Transformar um clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) significa mudar a estrutura jurídica e administrativa da agremiação esportiva, prevista na Lei nº 14.193/2021



O clube que antes funcionava como associações sem fins lucrativos, administradas por presidentes eleitos pelos sócios e com limitação de recursos passa a funcionar como uma empresa, com CNPJ próprio, podendo ter acionistas, emitir ações, receber investimentos privados e negociar dívidas em condições especiais

