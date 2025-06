Operário busca vaga inédita na 3ª fase da Copa do Brasil Feminina contra o Remo

As meninas do Operário tentarão escrever um novo capítulo na história do clube ao encarar o Remo, nesta quarta-feira (11), por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O jogo está marcado para às 14h - horário de Mato Grosso do Sul.

O duelo acontece no estádio Mangueiro, em Belém, no Pará, e será disputado em jogo único, ou seja, em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

O Remo joga em casa por ter melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

O Operário chega na segunda fase depois de eliminar o Mixto-PB, em João Pessoa, enquanto o clube paraense entrou nesta fase da competição por disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Quem vencer avança para a terceira fase enfrentará um time da Série A1 do Brasileirão que será definido em novo sorteio.

